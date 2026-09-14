Ισπανία: Φλέγεται η Κόστα Ντε Σολ – 2 τραυματίες

Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στη νότια Ισπανία, κοντά στην περιοχή Κόστα Ντε Σολ. Η φωτιά καίει μεγάλη δασική έκταση.

Η φωτιά εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα, καθώς στην περιοχή πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι. Οι αρχές βρίσκονται επί ποδός, ενώ ήδη δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Πρόκειται για έναν δασοπυροσβέστη ο οποίος επιχειρούσε στην πυρκαγιά και τραυματίστηκε μετά από πτώση. Άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε να συμβάλει στις προσπάθειες περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς, υπέστη εγκαύματα.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φτάνουν μέχρι και τα 50 χλμ την ώρα.