Ισπανία: Φλέγεται η Κόστα Ντε Σολ – 2 τραυματίες
Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στη νότια Ισπανία, κοντά στην περιοχή Κόστα Ντε Σολ. Η φωτιά καίει μεγάλη δασική έκταση.
Η φωτιά εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα, καθώς στην περιοχή πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι. Οι αρχές βρίσκονται επί ποδός, ενώ ήδη δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.
Πρόκειται για έναν δασοπυροσβέστη ο οποίος επιχειρούσε στην πυρκαγιά και τραυματίστηκε μετά από πτώση. Άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε να συμβάλει στις προσπάθειες περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς, υπέστη εγκαύματα.
Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φτάνουν μέχρι και τα 50 χλμ την ώρα.
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