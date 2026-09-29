Γαλλία: Στους δρόμους για τον προϋπολογισμό

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα η Γαλλία, με δημόσιους υπαλλήλους και μαθητές να διαμαρτύρονται για τα σχέδια περικοπών στον προϋπολογισμό του 2027.

Μαθητές έχουν αποκλείσει εισόδους λυκείων σε διάφορες πόλεις. Κινητοποιήσεις καταγράφηκαν στο Παρίσι, τη Λιλ, τη Λυών και τη Νίκαια.

Σε ορισμένα σημεία σημειώθηκαν εντάσεις με την Αστυνομία. Στη Λιλ καταγράφηκαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, ενώ στη Λυών αναφέρθηκαν συγκρούσεις.

Την ίδια ώρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν απεργία. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 170 συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν εργαζόμενοι στην Υγεία, εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Στο επίκεντρο οι περικοπές

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει παρουσιάσει σχέδιο εξοικονόμησης περίπου 54 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισμό του 2027.

Οι προτάσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε εργαζόμενους που ζητούν αυξήσεις μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται επίσης για προβλήματα στα σχολεία, ελλείψεις προσωπικού και περιορισμένη χρηματοδότηση.

Ο Λεκορνί καταδίκασε τα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν γύρω από σχολεία. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τα προβλήματα των μαθητών πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με αυξανόμενες κοινωνικές αντιδράσεις, ενώ η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027 αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες.