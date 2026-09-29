Γουατεμάλα: 7 νεκροί σε αιματηρά επεισόδια

Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα μικρό κορίτσι, σκοτώθηκαν την Κυριακή στην Ουίτε, στην ανατολική Γουατεμάλα, περίπου 130 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Ο στρατός αρνείται ότι εμπλέκεται στην αιματοχυσία και αποδίδει τους θανάτους σε σύγκρουση συμμοριών που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι σοροί βρέθηκαν σε δύο σημεία

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τα πτώματα δύο γυναικών και ενός κοριτσιού εντοπίστηκαν μέσα σε λευκό όχημα που είχε ακινητοποιηθεί στην είσοδο της πόλης. Σε διαφορετικό σημείο της Ουίτε βρέθηκαν οι σοροί τεσσάρων ανδρών.

Τι απαντά ο στρατός

Η εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, Νατάλια Μολινέδο, διέψευσε ότι οι ένοπλοι στα βίντεο ήταν στρατιωτικοί. Όπως ανέφερε, τα αιματηρά επεισόδια προκλήθηκαν από «εδαφικές διαφορές μεταξύ διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων».

Η ίδια υποστήριξε πως οι ένοπλες δυνάμεις αποφάσισαν να μην εισέλθουν στην πόλη εκείνη τη στιγμή, προκειμένου να μην υπάρξει κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Έρευνα για το τι συνέβη

Πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, όταν ρωτήθηκε αν δυνάμεις ασφαλείας της Γουατεμάλας ή των ΗΠΑ πυροβόλησαν εναντίον αμάχων. Δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει υποθέσεις πριν συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες για τα γεγονότα και ανακοίνωσε έρευνα.

Ο ίδιος διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή της αστυνομίας.

Η αιματηρή σύγκρουση σημειώνεται μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση ΗΠΑ και Γουατεμάλας ότι θα προχωρήσουν, μαζί με συμμάχους τους, σε κυρώσεις κατά περίπου είκοσι καρτέλ ναρκωτικών, στο πλαίσιο της «Ασπίδας της Αμερικής». Την περασμένη εβδομάδα, ο στρατός της Γουατεμάλας παρέλαβε επίσης για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια όπλα από τις ΗΠΑ, μετά την άρση του εμπάργκο που ίσχυε από το 1977.