Χάρκοβο: 3 νεκροί και 25 τραυματίες από ρωσική επίθεση

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 25 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου, στον οικισμό Πισότσιν, στα περίχωρα του Χαρκόβου στην Ουκρανία.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένας 16χρονος που οδηγούσε σκούτερ. Από το πλήγμα προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και σοβαρές ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Η επίθεση κοντά σε κατάστημα τροφίμων

Ο πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά σε κατάστημα τροφίμων, προκαλώντας εκτεταμένη φωτιά. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 25 ακόμη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Περιφέρειας Χαρκόβου, Oleh Syniehubov, καθώς και την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και παιδιά.

Ανάμεσά τους είναι δύο κορίτσια 8 ετών και 13 ετών αντίστοιχα.

Το βίντεο με τον 16χρονο λίγο πριν από την έκρηξη

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον 16χρονο που σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε το σκούτερ του. Οι ουκρανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές του εφήβου λίγο πριν από την έκρηξη.

Έρευνα για εγκλήματα πολέμου

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποτελεί μέρος της έρευνας των ουκρανικών αρχών για την επίθεση. Η έρευνα αφορά τη διερεύνηση πιθανών εγκλημάτων πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις.