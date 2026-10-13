Το Λας Βέγκας έγινε ποτάμι – Βίντεο με δρόμους κάτω από το νερό

Εικόνες με δρόμους πλημμυρισμένους και ορμητικά νερά να διασχίζουν το Λας Βέγκας κάνουν τον γύρο των social media, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Τα υπολείμματα της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ προκάλεσαν πλημμύρες στη Νεβάδα των ΗΠΑ, με νερά να κατακλύζουν δρόμους κοντά στη διάσημη Strip, όπου βρίσκονται μεγάλα ξενοδοχεία και καζίνο. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν την ορμή των υδάτων.

Ρεκόρ βροχόπτωσης για τον Οκτώβριο

Μέχρι το πρωί της Κυριακής, στο Λας Βέγκας είχαν πέσει περίπου 27 χιλιοστά βροχής. Πρόκειται για ποσότητα που ισοφαρίζει το ρεκόρ ημερήσιας βροχόπτωσης για τον Οκτώβριο, το οποίο είχε καταγραφεί το 1947.

Οι πλημμύρες οδήγησαν σε διασώσεις ανθρώπων από τα νερά, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για πιθανότητα νέων καταιγίδων στην ευρύτερη περιοχή.

Παρότι τα πιο έντονα φαινόμενα είχαν υποχωρήσει, ο κίνδυνος αιφνίδιων πλημμυρών παρέμενε σε ορισμένα σημεία.

Οι αρχές συνέχισαν να παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρού.

Πηγή βίντεο/X (Twitter) – ABC