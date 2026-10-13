Τζώρτζια: Τραγωδία σε λούνα παρκ. Επιβάτης έπεσε από roller coaster

Τα χαμόγελα έγιναν θρήνος. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν έπεσε απο το τρενάκι «Γολιάθ» στο λούνα παρκ Six Flags Over Georgia. Η πορεία θανάτου του παιχνιδιού σταμάτησε στο σημείο που έγινε η τραγωδία με αποτέλεσμα να υπάρξουν και πολλοί τραυματίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες το θύμα του τραγικού περιστατικού πριν ξεκινήσει την πορεία του το τρένο , τράβηξε φωτογραφία απο το κάθισμα του «Γολιάθ». Οι αρχές στην συνέχεια σταμάτησαν το τρένο και ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών και των τραυματιών όπως δείχνουν οι εναέριες λήψεις απο τα Αμερικανικά μέσα .

Το Τμήμα Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας επιβεβαίωσε τον θάνατο, αλλά δεν έδωσε πρόσθετες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι αρχές ερευνούν και τις καταγγελίες και τις αγωγές που είχαν γίνει τον Σεπτέμβριο , όπως αναφέρουν τοπικά μέσα κατά της εταιρείας καθώς αναβάτες φέρεται να υπέστησαν εγκεφαλικές κακώσεις στο τρενάκι X2 στη Νότια Καλιφόρνια.

Το roller coaster περιλαμβάνει περιστρεφόμενα καθίσματα 360 μοιρών, πτώση 215 ποδιών, ξαφνικές ανατροπές και περιστροφές. Σύμφωνα με την εταιρεία η διαδρομή των 210 δευτερολέπτων φτάνει σε τελική ταχύτητα 70 μίλια την ώρα σε υψόμετρο 200 ποδιών.