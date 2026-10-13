Εντυπωσιακό βίντεο από ελεγχόμενη κατεδάφιση γέφυρας στην Ιταλία

Εντυπωσιακές εικόνες από την κατεδάφιση τμήματος μιας μεγάλης οδικής γέφυρας στην Ιταλία καταγράφουν τη στιγμή που το οδόστρωμα καταρρέει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μετά την ενεργοποίηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κοντά στην πόλη Όρτε, στην επαρχία του Βιτέρμπο. Συνολικά, κατεδαφίστηκαν 13 από τα 33 τμήματα της γέφυρας, με το οδόστρωμα να πέφτει κατακόρυφα, χωρίς να επηρεάζονται οι γειτονικές κατασκευές.

Έργο 41,5 εκατ. ευρώ

Η κατεδάφιση αποτελεί μέρος εκτεταμένου έργου αποκατάστασης και ανακατασκευής της υποδομής, με προϋπολογισμό άνω των 41,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι μηχανικοί σχεδίασαν την κατακόρυφη πτώση του οδοστρώματος, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις γειτονικές κατασκευές και να διατηρηθούν τα στοιχεία της γέφυρας που δεν επηρεάζονται από τις εργασίες.

Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος περίπου 1,35 χιλιομέτρων. Μετά την απομάκρυνση των κατεδαφισμένων τμημάτων, θα ακολουθήσει η κατασκευή νέου οδοστρώματος και η ενίσχυση της υποδομής.

Πηγή βίντεο/X (Twitter) – Repubblica/ Ansa