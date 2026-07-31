Χάος στην ισπανική Θέουτα, καθώς 60 χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παράτυπα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα, ενώ η νέα μεταναστευτική κρίση προκαλεί αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Οι εικόνες στη Θέουτα προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις, ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες επιστροφές.

Έντονη είναι η αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία τονίζει ότι η Ιταλία δεν θα μείνει θεατής αυτών των εικόνων.

Εξετάζουν ακόμη και την αναστολή της ζώνης Σένγκεν σε σχέση με την Ισπανία.

Οι εικόνες με τους χιλιάδες μετανάστες στην Ισπανία προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις και στη χώρα μας.

Τα κυκλώματα ψάχνουν ευκαιρίες και χώρες πρώτης γραμμής, που ίσως βρεθούν στην ίδια θέση, τόνισε ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης.