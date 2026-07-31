Τραμπ: Συμφωνία για αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης», το σχήμα που δημιούργησε ο ίδιος, κατέληξε σε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Η συμφωνία εντάσσεται στη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου και συνδέεται με την προοδευτική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακο.

Δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι υπήρξε συμφωνία. Οι συνομιλίες διεξάγονταν επί εβδομάδες στην Αίγυπτο, μετά την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία καθοριστική για τη Γάζα.

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης», σχήμα δημιουργημένο από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, «κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Πρόκειται για μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα «αποσυρθεί» όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς και των άλλων ένοπλων παρατάξεων.

«Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γείτονές της», σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης και παράδοση του οπλισμού

Η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και την ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ).

Η ΔΔΣ βρίσκεται υπό ίδρυση και αναμένεται να στελεχωθεί από στρατιωτικούς διαφόρων χωρών, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ειρήνης. Η αποστολή της θα συντονιστεί με νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία προβλέπεται να αναλάβει ζητήματα ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Διπλωματική πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε ότι ο οπλισμός των παλαιστινιακών παρατάξεων αναμένεται να παραδοθεί στην Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της Γάζας (ΕΕΔΓ). Πρόκειται για σώμα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, το οποίο σχεδιάζεται να αναλάβει προσωρινά τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων στον θύλακο.

Η διαδικασία παράδοσης των όπλων αναμένεται να γίνει σε συντονισμό με τη ΔΔΣ. Η ΕΕΔΓ έχει επί του παρόντος έδρα στην Αίγυπτο, ενώ αιγυπτιακά και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ισραήλ δεν της επιτρέπει ακόμη την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επαφές στην Αίγυπτο και η στάση του Ισραήλ

Πηγή του AFP στη Χαμάς είχε αναφέρει νωρίτερα ότι υπήρχε «ευρεία σύγκλιση» σε σειρά ζητημάτων που αφορούν τον αφοπλισμό. Κατά την ίδια πηγή, η παλαιστινιακή πλευρά παρέδωσε στους μεσολαβητές τροποποιήσεις στον οδικό χάρτη που παρουσίασε η Ουάσιγκτον και ανέμενε απάντηση από το Ισραήλ.

Το δίκτυο Al Qahera News μετέδωσε ότι το Κάιρο σχεδιάζει να φιλοξενήσει «σύντομα» συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της ανακωχής. Στην ομάδα συμμετέχουν η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Τουρκία και οι ΗΠΑ.

Δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία της συνάντησης. Το Al Qahera News, δίκτυο που θεωρείται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με υπηρεσίες του αιγυπτιακού κράτους, ανέφερε πως οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για διαρκή ειρήνη στη Γάζα.

Το Ισραήλ, που ελέγχει σήμερα πάνω από το 60% της Λωρίδας της Γάζας, θέτει ως προϋπόθεση τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των υπόλοιπων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων, προκειμένου να προχωρήσει ο οδικός χάρτης του Τραμπ, γνωστός και ως «σχέδιο 20 σημείων».

Η μεταβατική διοίκηση της Γάζας

Η Χαμάς ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι διέλυσε την επιτροπή η οποία διαχειρ’ιζεται τις πολιτικές υποθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, όταν το κίνημα ανέλαβε την εξουσία στην περιοχή. Παράλληλα, δήλωσε ότι σκοπεύει να μεταφέρει τις αρμοδιότητές της στην ΕΕΔΓ.

Ευρωπαίοι και Άραβες αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η προσωρινή διοίκηση δεν αρκεί χωρίς ευρύτερη πολιτική προοπτική και συμμετοχή υφιστάμενων παλαιστινιακών θεσμών.

Το Ισραήλ αντιτίθεται στην παραμονή ή στην επιστροφή της Χαμάς στην εξουσία στη Γάζα. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση απορρίπτει και το ενδεχόμενο άμεσης ανάληψης της διοίκησης του θύλακα από την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία εδρεύει στη Ραμάλα.

Η Αίγυπτος διατηρεί επί δεκαετίες ρόλο μεσολαβητή μεταξύ του Ισραήλ και των παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων. Το Κάιρο έχει υπογράψει συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ και φιλοξενεί τις βασικές επαφές για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας

Ο πόλεμος άρχισε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του κυβερνητικού μηχανισμού της Χαμάς, περισσότεροι από 73.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τους αριθμούς αυτούς αξιόπιστους.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, η βία συνεχίζεται. Ισραηλινά πλήγματα κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στη Γάζα την Πέμπτη, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, ενώ ο πληθυσμός του θύλακα παραμένει αντιμέτωπος με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.