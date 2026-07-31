Ιταλία: Αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν για την Ισπανία

Η Ιταλία ανέστειλε τις προβλέψεις της Συνθήκης Σένγκεν για τις μετακινήσεις από την Ισπανία, μετά τη μαζική είσοδο παράτυπων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Η απόφαση της κυβέρνησης Μελόνι φέρνει ξανά ελέγχους διαβατηρίων για όσους ταξιδεύουν μεταξύ των δύο χωρών με αεροπλάνο ή πλοίο. Παρότι Ιταλία και Ισπανία δεν έχουν κοινά χερσαία σύνορα, το μέτρο επηρεάζει τις μετακινήσεις πολιτών.

Παράλληλα, το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών συμφώνησε με τη Γαλλία την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα των δύο χωρών, με στόχο να περιοριστεί η διέλευση παράτυπων μεταναστών.

Η κίνηση της Ρώμης προκαλεί αντιδράσεις. Οι επικριτές της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι το μέτρο έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα και συνδέεται με το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι μετανάστες από τη Θέουτα είχαν προορισμό την Ιταλία.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι είχε θέσει την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης στο επίκεντρο της πολιτικής της από την άνοδο στην εξουσία το 2022.

Την ίδια ώρα, η πίεση από νέα δεξιά πολιτικά σχήματα αυξάνεται. Το κόμμα του στρατηγού ε.α. Ρομπέρτο Βανάτσι προβάλλει σκληρή μεταναστευτική ατζέντα, προσελκύοντας μέρος των ψηφοφόρων.

Η κεντροαριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση για λαϊκισμό. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Πιέρο ντε Λούκα χαρακτήρισε την απόφαση «δημαγωγική πρόταση», υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί κυρίως πολιτικούς στόχους στο εσωτερικό της χώρας.