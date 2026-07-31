(Βίντεο) Drone έσωσε κολυμβητή στη Νέα Υόρκη

Ένα drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση κολυμβητή που βρέθηκε σε κίνδυνο στην παραλία Rockaway.

Βίντεο που δημοσίευσε το FDNY καταγράφει τη στιγμή που το drone πετά πάνω από τη θάλασσα και ρίχνει συσκευές επίπλευσης προς τον κολυμβητή. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνδρας κατάφερε να παραμείνει στην επιφάνεια του νερού μέχρι να φτάσουν οι ναυαγοσώστες.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι διασώστες προσέγγισαν τον κολυμβητή και ολοκλήρωσαν με ασφάλεια τη διάσωσή του.

Το περιστατικό αναδεικνύει τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο που αποκτούν τα drones στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς μπορούν να φτάσουν γρήγορα σε δύσκολα σημεία και να προσφέρουν άμεση βοήθεια μέχρι να επέμβουν τα σωστικά συνεργεία.