(Βίντεο) Γλίτωσε για λίγα δευτερόλεπτα από κατάρρευση κτιρίου

Ένας αναβάτης σκούτερ απέφυγε από καθαρή σύμπτωση την κατάρρευση ενός τετραώροφου κτιρίου στο Μάουντ Βέρνον της Νέας Υόρκης, το πρωί της Πέμπτης.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δημοσιεύτηκε στο Instagram, καταγράφει τη στιγμή που ο άνδρας περνά με ταχύτητα μπροστά από το κτίριο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ακατοίκητο τετραώροφο κτίριο καταρρέει, γεμίζοντας τον δρόμο με σύννεφα σκόνης και συντρίμμια.

Ο αναβάτης αντιλαμβάνεται τι συνέβη και επιστρέφει -σχεδόν αμέσως – στο σημείο, για να δει την έκταση της κατάρρευσης και τις ζημιές.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, οι τρεις εργάτες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου βγήκαν σώοι και δεν τραυματίστηκαν.

Το βίντεο κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πόσο κοντά βρέθηκε ο αναβάτης σε μια τραγωδία.