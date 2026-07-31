(Βίντεο) Δύο κροταλίες «πάλεψαν» στη μέση του δρόμου

Ένα ασυνήθιστο θέαμα κατέγραψε βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ, με δύο κροταλίες να εμπλέκονται σε μια εντυπωσιακή αναμέτρηση στη μέση δρόμου σε προάστιο του Λος Άντζελες.

Στις εικόνες τα δύο φίδια υψώνουν τα σώματά τους και μπλέκονται μεταξύ τους, σε μια κίνηση που θυμίζει πάλη. Αν και το στιγμιότυπο μοιάζει σχεδόν χορογραφημένο, πρόκειται για φυσική συμπεριφορά που συνήθως συνδέεται με την περίοδο αναπαραγωγής, όταν τα αρσενικά ανταγωνίζονται για την επικράτηση.

Το εντυπωσιακό περιστατικό τράβηξε αμέσως την προσοχή των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι κροταλίες είναι δηλητηριώδη φίδια και συνιστούν στους πολίτες να κρατούν ασφαλή απόσταση, όταν τις συναντούν, χωρίς να επιχειρούν να τις πλησιάσουν ή να τις απομακρύνουν.