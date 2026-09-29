Χαμενεΐ: «Οι ΗΠΑ θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή»

Νέο μήνυμα από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ο Ιρανός ηγέτης εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ τελικά θα αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή.

Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι οι αντίπαλοι του Ιράν έχουν υποστεί «οδυνηρά πλήγματα» στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν θα αργήσει η ημέρα που και η Αραβική Θάλασσα θα απαλλαγεί από την παρουσία τους», ανέφερε.

Ο ίδιος δεν κατονόμασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συγκεκριμένη δήλωση.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του, τον περασμένο Μάρτιο. Η νέα τοποθέτηση έγινε μέσω γραπτού μηνύματος.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Πριν από τον πόλεμο, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων φορτίων υδρογονανθράκων.

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά μετά την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Η εξέλιξη επηρέασε άμεσα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ απάντησαν με αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Στο νέο του μήνυμα, ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πλέον να κινηθούν πέρα από την Αραβική Θάλασσα χωρίς να αντιμετωπίσουν συνέπειες.

Η ένταση γύρω από το Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της σύγκρουσης, λόγω της στρατηγικής σημασίας της περιοχής.