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Ρωσική επίθεση σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην Οδησσό

Τραυματίες και ζημιές
ΔΙΕΘΝΗ
29/09/2026 09:34
Ρωσική επίθεση σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην Οδησσό
Photo - AP

Ζημιές σε λιμενικές υποδομές , αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις, στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, προκλήθηκαν από ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της συγκεκριμένης περιοχής.

Επίσης, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετά από επίθεση σε επιχείρηση, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ωστόσο, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, έκανε γνωστό, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ρωσικός στρατός, έπληξε δύο κέντρα δεδομένων στο Κίεβο, ένα φορτηγό πλοίο που συνδέεται με τις ένοπλες δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα και άλλο ένα πλοίο με στρατιωτικό φορτίο στην Οδησσό.

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