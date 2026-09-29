Ρωσική επίθεση σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην Οδησσό

Ζημιές σε λιμενικές υποδομές , αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις, στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, προκλήθηκαν από ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της συγκεκριμένης περιοχής.

Επίσης, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετά από επίθεση σε επιχείρηση, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ωστόσο, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, έκανε γνωστό, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ρωσικός στρατός, έπληξε δύο κέντρα δεδομένων στο Κίεβο, ένα φορτηγό πλοίο που συνδέεται με τις ένοπλες δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα και άλλο ένα πλοίο με στρατιωτικό φορτίο στην Οδησσό.