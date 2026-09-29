Ιράν: Αναμένει απάντηση των ΗΠΑ στην πρότασή της

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανέφερε, πως, αναμένει ότι σήμερα, θα πάρει επίσημη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πρόταση της χώρας του για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ «παρουσίασαν ιδέες και τις συζητήσαμε. Πρέπει να θέσουν ξανά το ζήτημα στην αμερικανική πλευρά και στη συνέχεια θα μας διαβιβαστεί η τελική απάντηση των ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ», είπε ο Ιρανός ΥπΕξ.

«Οι Καταριανοί ελπίζουν ότι αυτό θα γίνει ως αύριο (Τρίτη, τοπική ώρα)», κατέληξε.