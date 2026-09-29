Πάπας Λέων: «Δεν είναι φάρσα» οι φόβοι για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σαφές μήνυμα για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης έστειλε ο πάπας Λέων, επιστρέφοντας στη Ρώμη μετά την τετραήμερη περιοδεία του στη Γαλλία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροσκάφος, ο ποντίφικας δήλωσε ότι οι προειδοποιήσεις ειδικών για την ΤΝ πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

«Δεν νομίζω ότι είναι fake news, όπως είπαν κάποιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει «φάρσα» τους φόβους ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ανθρωπότητα.

Ο πάπας Λέων έχει αναφερθεί επανειλημμένα στους κινδύνους της ΤΝ από την έναρξη της θητείας του.

Αυτή τη φορά έστρεψε την προσοχή του και στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Σχολιάζοντας τις θέσεις στελεχών που τάσσονται κατά των περιορισμών, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν μπορούν να υπάρξουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι οι ανησυχίες γύρω από την ΤΝ είναι υπερβολικές.

Ο ποντίφικας σχολίασε και την προσωπική του στάση απέναντι στους κινδύνους.

«Αν με ρωτούσε κάποιος αν έχω πανικοβληθεί, όχι, δεν είμαι πανικόβλητος. Κοιμάμαι τη νύχτα», είπε αστειευόμενος.

Η συζήτηση για τα όρια και τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της διεθνούς δημόσιας συζήτησης, με διαφορετικές απόψεις να εκφράζονται από πολιτικούς, τεχνολογικούς ομίλους και ειδικούς.