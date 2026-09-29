Οι ΗΠΑ ακύρωσαν βίζες αξιωματούχων σε 4 χώρες

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 28/9/2026, την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών σε βάρος νυν ή πρώην αξιωματούχων σε τέσσερις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ιδίως της Βολιβίας, που η Ουάσιγκτον κατηγορεί για διαφθορά, κυρίως δικαστικών και κρατικών λειτουργών.

Η νέα πολιτική «επιβάλει περιορισμούς ως προς τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων σε αλλοδαπούς πολίτες –και στα μέλη πρώτου βαθμού των οικογενειών τους– που υπονομεύουν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση μέσω της διαφθοράς ή της εμπλοκής σε δραστηριότητες συνδεόμενες με την εμπορία ναρκωτικών στην περιοχή μας», κάνει λόγο σε ανακοίνωση Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την οποία υπογράφει ο εκπρόσωπός του Τόμι Πίγκοτ.

«Η υπονόμευση δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και το κράτος του δικαίου στην Αμερική και δεν θα γίνει ανεκτή», συνεχίζει το κείμενο.

Μεταξύ των στόχων των περιοριστικών μέτρων βρίσκονται νυν ή πρώην δικαστές, κρατικοί λειτουργοί και επιχειρηματίες στη Βολιβία, στην Κολομβία, στον Ισημερινό και στο Περού.

Ειδικά στην περίπτωση της Βολιβίας, στο στόχαστρο βρίσκονται 21 πρόσωπα, ανάμεσά τους δικαστές που βλέπουν τις βίζες τους να ακυρώνονται ή, εάν δεν κατέχουν τέτοια, να τους επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στην επικράτεια των ΗΠΑ.

Ανάμεσά τους είναι ο βολιβιανός γενικός εισαγγελέας Ροχέρ Μαριάκα, που ανέλαβε στα τέλη του 2024.

«Οι ενέργειές του θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ να καταπολεμήσει τη ναρκοτρομοκρατία, ενώ υπονομεύει τους ίδιους τους δημοκρατικούς θεσμούς της Βολιβίας», κατά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Κυρώσεις επιβάλλονται επίσης στον συνταγματικό δικαστή Ισραέλ Ραμίρο Καμπέρο και στον Μαρτίν Ιρούστα, εισαγγελέα που είχε υπάρξει δικηγόρος του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.

Ο Βολιβιανός πρόεδρος της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Ιούνιο, έπειτα από αρκετές εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον της κυβέρνησής του. Το κοινοβούλιο παράτεινε την περασμένη Πέμπτη το μέτρο για 90 ημέρες, λόγω του κινδύνου να υπάρξουν νέοι αποκλεισμοί δρόμων.