ΗΠΑ: Σε ισχύ η απαγόρευση στις εισαγωγές κάποιων

Κλιμακώνουν οι ΗΠΑ, την εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά, όπου από σήμερα, θέτουν σε ισχύ, απαγόρευση ορισμένων καναδικών προϊόντων στη χώρα.

Η απαγόρευση, τέθηκε από σήμερα σε ισχύ στις 00:01 (τοπική ώρα, 07:01 ώρα Ελλάδας) και αφορά όλα τα αλκοολούχα ποτά, τον ορό γάλακτος (ή πρωτεΐνη ορού γάλακτος), μια ιδιαίτερα δημοφιλή πρωτεΐνη που προέρχεται από την επεξεργασία του γάλακτος, αλλά και τις μοτοσικλέτες με κινητήρες άνω των 800 κυβικών εκατοστών

Ο Λευκός Οίκος είχε προαναγγείλει την απαγόρευση, στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά την απόφαση του Καναδά, να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, ως απάντηση στους δασμούς που είχε προηγουμένως επιβάλει η Ουάσιγκτον στις καναδικές εισαγωγές.

Στις 8/9/2026, η αμερικανική κυβέρνηση είχε αυξήσει τους δασμούς που επιβάλλει σε μια σειρά καναδικών εισαγόμενων προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα τυριά.

Ο Καναδάς, επέλεξε το συγκεκριμένο τρόπο διαμαρτυρίας για τους νέους αμερικανικούς δασμούς, αλλά και για τις παροτρύνσεις του Ντόναλντ Τραμπ, να γίνει η χώρα, η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Από πέρυσι τα αμερικανικά αλκοολούχα ποτά και τα κρασιά, έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια των περισσότερων καναδικών επαρχιών.