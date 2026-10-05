Χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις σάρωσε την Παραγουάη

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το Σάββατο την Ασουνσιόν, πρωτεύουσα της Παραγουάης, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και οχήματα.

Το χαλάζι ήταν το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του φαινομένου. Σε αρκετές περιοχές έπεσαν μεγάλα κομμάτια πάγου, ορισμένα με διάμετρο που έφτανε αρκετά εκατοστά.

Παρμπρίζ αυτοκινήτων έσπασαν, ενώ στέγες και άλλες κατασκευές υπέστησαν ζημιές από την ένταση της χαλαζόπτωσης.

Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και σε περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα.

Ισχυρές βροχές και άνεμοι συνόδευσαν την κακοκαιρία. Οι ριπές πλησίασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση, με αρκετές περιοχές να μένουν προσωρινά χωρίς ρεύμα.

Οι μετεωρολογικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για ισχυρές καταιγίδες και αυξημένη πιθανότητα χαλαζόπτωσης.