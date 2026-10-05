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Βίντεο:Την παρέσυρε αυτοκίνητο την ώρα του Ρεπορτάζ

ΔΙΕΘΝΗ
05/10/2026 07:49
Βίντεο:Την παρέσυρε αυτοκίνητο την ώρα του Ρεπορτάζ
Το αυτοκίνητο την περέσυρα την ώρα του Ρεπορτάζ Χ/ Cutuquei

Η Μεξικανή ρεπόρτερ Άλμα Μιρέγια ντε λα Ρόσα σε ζωντανή σύνδεση περιέγραφε μια μικρή κατολίσθηση στην μέση του δρόμου .

Ξαφνικά, ένα όχημα φέρεται να έχασε τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου από τη βροχή, και πέφτει πάνω της.

Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της παράσυρσης . Οι εικόνες κόβουν την ανάσα.

Η δημοσιογράφος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα.

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