Εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο στ’ ανοικτά της Υεμένης

Αναφορές για αρκετές εκρήξεις καταγράφηκαν σήμερα στα ανοικτά της Υεμένης.

Δεξαμενόπλοιο ενημέρωσε ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το πλοίο, περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της Μούχα.

Η περιοχή βρίσκεται στον Κόλπο του Άντεν.

Την πληροφορία ανακοίνωσε η UKMTO, η βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Δεν αναφέρθηκε ζημιά στο δεξαμενόπλοιο, ούτε περιβαλλοντική μόλυνση από το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την προέλευση των εκρήξεων.