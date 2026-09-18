Λύθηκε μυστήριο 1.600 ετών. Υπάρχει τούνελ 9 χιλιομέτρων κάτω από την Αγία Σοφία

Λύθηκε το μυστήριο με την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Το υπόγειο πέρασμα επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων.

Ο Τούρκος υπουργός, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμημάτων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις. «Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμημάτων για τους επισκέπτες», τόνισε.

Η αναφορά του υπουργού στις υπόγειες διαδρομές έρχεται σε συνέχεια δήλωσης που είχε κάνει το Φεβρουάριο του 2026, όταν είχε ανακοινώσει την καταγραφή σηράγγων που χρονολογούνται πριν από περίπου 1.600 χρόνια.

Τουρίστες στην Αγία Σοφία INTIME

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού σημείωσε, ακόμη, ότι στον κύριο τρούλο συνεχίζονται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών. «Έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική στέγη και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης για την προστασία του κύριου τρούλου. Χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό, πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών στον τρούλο, ενώ συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις», ανέφερε.

«Οι στατικές αναλύσεις έχουν επίσης εντοπίσει την ανάγκη ενίσχυσης στο ανατολικό ημιθόλο. Σε αυτό το τμήμα, παράλληλα με την ενίσχυση του συστήματος στήριξης, ξεκινά μια νέα φάση για τη συντήρηση των ψηφιδωτών, των ζωγραφισμένων διακοσμήσεων και των μαρμάρινων επιφανειών», εξήγησε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.