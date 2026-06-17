Βρετανία: Eργαζόμενος σε ιδιωτική κλινική φέρεται ότι επιχείρησε να πουλήσει τον ιατρικό φάκελο της πριγκίπισσας Κέιτ

Η βρετανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ανακοίνωσε, ότι πρώην εργαζόμενος του ιδιωτικού νοσοκομείου, όπου χειρουργήθηκε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, το 2024, επιχείρησε να πουλήσει ιδιαίτερα ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες φέρεται να αφορούσαν τον ιατρικό της φάκελο.

Η υπόθεση είχε τεθεί υπό διερεύνηση από το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) τον Μάρτιο του 2024, μετά από καταγγελίες ότι εργαζόμενοι της κλινικής ενδέχεται να είχαν προσπαθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία της συζύγου του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, η οποία είχε υποβληθεί σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα δύο μήνες νωρίτερα.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του ICO, η ποινική έρευνα ολοκληρώθηκε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας πρώην επαγγελματίας υγείας έκανε σκόπιμη κατάχρηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, προσπαθώντας να τα διαθέσει έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Το Sky News ανέφερε ότι τα επίμαχα αρχεία αφορούσαν την Κέιτ, ωστόσο το ICO δεν επιβεβαίωσε την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο ανήκαν τα δεδομένα. Παράλληλα, το Παλάτι του Κένσινγκτον δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Η 44χρονη πριγκίπισσα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για πάθηση που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και σήμερα. Αργότερα γνωστοποίησε ότι ακολουθούσε χημειοθεραπεία, καθώς οι εξετάσεις, είχαν δείξει την ύπαρξη κάποιας μορφής καρκίνου.

Το ICO απηύθυνε επίσημη προειδοποίηση προς το νοσοκομείο London Clinic, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς ωστόσο να εντοπίσει περαιτέρω παραβάσεις ή ελλείψεις στη λειτουργία του. Στην ίδια κλινική είχε νοσηλευτεί και ο βασιλιάς Κάρολος.

Η Κέιτ ανακοίνωσε πέρυσι ότι η ασθένειά της βρίσκεται σε ύφεση και έχει επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά της. Τον περασμένο μήνα πραγματοποίησε στην Ιταλία την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της.