Ουκρανία: Ο στρατός έπληξε δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στην Μ. Θάλασσα και οδικές γέφυρες

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού, ανέφερε σήμερα, ότι ο ουκρανικός στρατός, έπληξε ένα δεξαμενόπλοιο, το οποίο αναφέρεται ως μέρος του “σκιώδους στόλου” της Ρωσίας.

Ωστόσο, με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου στο Telegram, ανέφερε πως ο στόχος, επλήγη επιτυχώς, και η έκταση της ζημιάς, ότι αξιολογείται.

Ανέφερε επίσης, ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας, χτύπησαν οδική γέφυρα, κατά μήκος του βόρειου πορθμού της Κριμαίας, αλλά και μια οδική γέφυρα στο κατεχόμενο τμήμα της Χερσώνας, κοντά στον οικισμό Βόινκα.