Γαλλία: Υπουργοί και κρατικοί αξιωματούχοι θα υπόκεινται εφεξής σε ελέγχους για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών

Η γαλλική κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή νέο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών στον δημόσιο τομέα, προβλέποντας αιφνιδιαστικά και υποχρεωτικά τεστ για υπουργούς, ανώτερα στελέχη υπουργείων και υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ζητά τη διενέργεια ελέγχων μέσω τεστ σάλιου. Το μέτρο δεν αφορά μόνο τα μέλη της κυβέρνησης, αλλά επεκτείνεται και σε επιτρόπους, γενικούς γραμματείς, εκπροσώπους κρατικών υπηρεσιών, πρέσβεις, γενικούς προξένους, νομάρχες, διευθυντές ενεργών αστυνομικών υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης και πρυτάνεις ακαδημιών.

Οι υπουργοί καλούνται να καταρτίσουν κατάλογο θέσεων που θα μπορούν να υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους και να παρουσιάσουν σχετικό σχέδιο δράσης έως τις 26 Ιουνίου. Παράλληλα, θα υποχρεούνται να ενημερώνουν κάθε μήνα τον πρωθυπουργό για την πορεία εφαρμογής του μέτρου.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η χρήση ναρκωτικών από κρατικούς λειτουργούς, ακόμη και σε ιδιωτικό πλαίσιο και σε περιστασιακή βάση, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους τόσο για τους ίδιους όσο και για την υπηρεσία τους. Επιπλέον, τονίζεται ότι τέτοιες συμπεριφορές ενδέχεται να αποτελέσουν σημείο ευαλωτότητας, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από ομάδες συμφερόντων, εγκληματικά δίκτυα ή άλλους παράγοντες επιρροής.

Η γαλλική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να εφαρμόζει πολιτικές κατά της διακίνησης και της χρήσης ναρκωτικών χωρίς να επιβάλλει αντίστοιχα υψηλά πρότυπα στους δικούς της θεσμούς. Όπως αναφέρεται, το γραφείο του πρωθυπουργού έχει ήδη υιοθετήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι αρμόδιοι υπουργοί θα μπορούν να εξετάζουν τις ενδεχόμενες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, ενώ προβλέπεται και η παραπομπή των ενδιαφερομένων σε δομές θεραπείας και υποστήριξης.

Η εγκύκλιος προβλέπει επίσης συγκεκριμένες εγγυήσεις για τους ελεγχόμενους, όπως το δικαίωμα επανεξέτασης του αποτελέσματος, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προηγούμενη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.