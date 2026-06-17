Ουκρανία: Το Κίεβο διαψεύδει ότι έπληξε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στο Μπριάνσκ

Ως «αναληθείς», διέψευσε ο ουκρανικός στρατός, τους ισχυρισμούς της Ρωσίας, ότι ο ουκρανικό ντρόουν, χτύπησε λεωφορείο, το οποίο μετέφερε παιδική ποδοσφαιρική ομάδα, στη περιοχή του Γκόμελ του Μπριάνσκ.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του, στο Telegram, ανέφερε πως: «Τονίζουμε ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας δεν χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στόχων στο Μπριάνσκ»

Ωστόσο, ο κυβερνήτης του Μπριάνσκ, ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε, και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά, από την επίθεση.