Ουκρανία: Το Κίεβο διαψεύδει ότι έπληξε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στο Μπριάνσκ
Ως «αναληθείς», διέψευσε ο ουκρανικός στρατός, τους ισχυρισμούς της Ρωσίας, ότι ο ουκρανικό ντρόουν, χτύπησε λεωφορείο, το οποίο μετέφερε παιδική ποδοσφαιρική ομάδα, στη περιοχή του Γκόμελ του Μπριάνσκ.
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του, στο Telegram, ανέφερε πως: «Τονίζουμε ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας δεν χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στόχων στο Μπριάνσκ»
Ωστόσο, ο κυβερνήτης του Μπριάνσκ, ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε, και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά, από την επίθεση.
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