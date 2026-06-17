Κύπελλα Ευρώπης: Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ, με Πάκσι ο Παναθηναϊκός

Έγιναν σήμερα στην έδρα της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, οι κληρώσεις για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, τόσο του Europa League (ΠΑΟΚ), όσο και του Conference League (Παναθηναϊκός) για την αγωνιστική περίοδο 2026- 2027.

Το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ουκρανική Ντιναμό Κιέβου και την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου, και ο επαναληπτικός στις 30 του ίδιου μήνα, στην Θεσσαλονίκη.

Ο Παναθηναϊκός εν τω μεταξύ, θα αντιμετωπίσει την ουγγρική Πάκσι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας θα γίνει στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.