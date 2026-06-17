Απειλές Τραμπ κατά Ιράν δύο μέρες πριν την αναμενόμενη υπογραφή της συμφωνίας

Δυο μέρες, πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη, ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε σήμερα την Τεχεράνη, ότι «αν δεν συμπεριφερθεί σωστά», θα αρχίσει ξανά να «ρίχνει βόμβες».

«Αυτή δεν είναι ένα τελικό (κείμενο). Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης» και «αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, και στο περιθώριο της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης, ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα επενδύσουν στο Ιράν.

Και ανέφερε ότι «Αυτό είναι ψευδές… Δεν θα δώσουμε ούτε 10 σεντς» στο Ιράν.