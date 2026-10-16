Βρετανία: 20 χρόνια φυλακή σε 19χρονο για σχέδιο δολοφονίας με ιρανικές διασυνδέσεις

Σε 20 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε στη Βρετανία ο 19χρονος Νορβηγός Γιοχάνες Νάτλαντ, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε δολοφονία έχοντας στρατολογηθεί από σουηδική εγκληματική οργάνωση με διασυνδέσεις με το Ιράν.

Ο νεαρός συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Χάντερσφιλντ, στη βόρεια Αγγλία. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Νάτλαντ είχε στρατολογηθεί από το δίκτυο Foxtrot, μια σουηδική εγκληματική οργάνωση που, όπως υποστηρίζουν, χρησιμοποιείται από το ιρανικό κράτος. Η οργάνωση έχει υποστεί κυρώσεις τόσο από τη Βρετανία όσο και από τις ΗΠΑ.

Αρνήθηκε ότι σχεδίαζε τη δολοφονία

Ο 19χρονος παραδέχθηκε την κατοχή ενός ημιαυτόματου πιστολιού, ενός περίστροφου και πυρομαχικών. Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι συμμετείχε σε συνωμοσία για δολοφονία, υποστηρίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να εκτελέσει το σχέδιο.

Η ποινή επιβλήθηκε την Παρασκευή, κατά την επανάληψη της δίκης του σε δικαστήριο του Λονδίνου.

Στο επίκεντρο η στρατολόγηση μέσω διαδικτύου

Η υπόθεση αναδεικνύει το ζήτημα της διαδικτυακής στρατολόγησης νεαρών για σοβαρές εγκληματικές ενέργειες, με αντάλλαγμα χρήματα. Σε ανάλογες περιπτώσεις, οι δράστες φέρονται να λειτουργούν για λογαριασμό ξένων κρατών, χωρίς πάντοτε να γνωρίζουν πλήρως ποιος βρίσκεται πίσω από τις εντολές.

Ο Νάτλαντ συγκαταλέγεται στους νεότερους ενήλικες που έχουν δικαστεί στη Βρετανία και σε άλλες χώρες για τέτοιου είδους υποθέσεις.