Ιταλία: Χάος στις πτήσεις – Βλάβη στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Αεροδρόμια ασφυκτικά γεμάτα, καθυστερήσεις και ταλαιπωρία συνάντησαν οι ταξιδιώτες. Σήμερα το πρωί η εμπλοκή που προκλήθηκε στα συστήματα αεροναυτιλίας της Ιταλίας «παρέλυσε» τους αερολιμένες ολόκληρης της Ευρώπης. Η βλάβη επηρέασε τόσο τις πτήσεις από και προς τη χώρα όσο και εκείνες που διέρχονταν από τον ιταλικό εναέριο χώρο.

Οι ιταλικές Αρχές και το Eurocontrol περιόρισαν τη χωρητικότητα του ιταλικού εναέριου χώρου, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις πτήσεις ανά την Ευρώπη. Η ταλαιπωρία ξεκίνησε γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, για τους ταξιδιώτες στα αεροδρόμια της Ρώμης, του Μιλάνου και του Τορίνο.

Αντίστοιχες καθυστερήσεις αναμένονται και στις αφίξεις και αναχωρήσεις από ελληνικά αεροδρόμια, με τις αεροπορικές εταιρείες να ενημερώνουν τους επιβάτες για τυχόν αλλαγές στις προγραμματισμένες ώρες των πτήσεών τους.

Σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Enav, οι δυσλειτουργίες στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η λειτουργία των πτήσεων συνεχίστηκε κανονικά με τη χρήση εφεδρικών συστημάτων, όμως η αύξηση της κίνησης τις πρωινές ώρες κατέστησε αναγκαία τη λήψη περιοριστικών μέτρων. Η Enav διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή δολιοφθοράς, ενώ διευκρίνισε ότι τα μέτρα ελήφθησαν με σκοπό την ασφάλεια των πτήσεων.

Μέχρι τώρα, μόνο στο αεροδρόμιο της ιταλικής πρωτεύουσας «Φιουμιτσίνο- Λεονάρντο Ντα Βίντσι» ακυρώθηκαν 4 πτήσεις, ενώ δεν έχει καταστεί σαφής ο χρόνος επίλυσης του προβλήματος.