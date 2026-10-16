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Ισπανία: Ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ

ΔΙΕΘΝΗ
16/10/2026 13:31
Ισπανία: Ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ
AP Photo/Paul White

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε η θερμοκρασία στην Ισπανία τον φετινό Σεπτέμβριο, ο οποίος ανακηρύχθηκε επίσημα ως ο πιο ζεστός μήνας των τελευταίων 65 ετών.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας (Aemet), το ασυνήθιστο αυτό κύμα ζέστης είχε ως αποτέλεσμα την παράταση των καλοκαιρινών συνθηκών για ακόμη έναν μήνα.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε την κατάσταση ως μια πρωτοφανή «ανωμαλία», παρουσιάζοντας τα εξής δεδομένα:

Ιστορικό ρεκόρ: Η μέση θερμοκρασία άγγιξε τους 22,5°C, ξεπερνώντας κατά 0,7°C το προηγούμενο ρεκόρ του Σεπτεμβρίου του 1987.
Απόκλιση από τα κανονικά επίπεδα:

Η τιμή αυτή είναι κατά 3,4°C υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς 1991-2020.

Σεπτέμβριος πιο ζεστός από το καλοκαίρι: Για πρώτη φορά στα χρονικά, ο Σεπτέμβριος κατέγραψε υψηλότερη μέση θερμοκρασία από τη μέση θερμοκρασία του ισπανικού καλοκαιριού (η οποία διαμορφώνεται στους 22,1°C).

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