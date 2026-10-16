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Ιταλία: Οι μαθητές στους δρόμους- Συγκρούσεις με την αστυνομία

Διαμαρτυρίες σε διαφορετικές πόλεις της χώρας
ΔΙΕΘΝΗ
16/10/2026 15:29
Ιταλία: Οι μαθητές στους δρόμους- Συγκρούσεις με την αστυνομία
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @Italia24HLive-X

Στους δρόμους βγήκαν οι μαθητές και στην Ιταλία, ενώ οι μαθητικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Οι μαθητές διαδηλώνουν για το στεγαστικό, τα καθημερινά έξοδα και τις υποδομές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Στη Μπολόνια εκτυλίσσονται επεισόδια ανάμεσα σε μαθητές και αστυνομία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να τους απωθήσουν με καπνογόνα.

Στην Ρώμη οι μαθητές αρχικά συγκεντρώνονται έξω από το Υπουργείο Παιδείας, ωστόσο ορισμένοι από τους διαδηλωτές, με καλυμμένα χαρακτηριστικά ρίχνουν μολότοφ σε αστυνομικούς, σύμφωνα με ιταλικά μέσα.

Ενώ στο Τορίνο, η αστυνομία χρησιμοποιεί οχήματα ρίψης νερού για να σπάσει το πλήθος. Οι μαθητές φαίνεται να απάντησαν με πέτρες.

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