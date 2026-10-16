Ινδονησία: 4 νεκροί σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα κατά την επιχείρηση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στο Εθνικό Πάρκο Μπρόμο Τενγκέρ Σεμέρου, στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας.

Οι τέσσερις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες ενώ προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Την τραγική είδηση ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Δασών της χώρας.

Εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά την κατάσβεση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή του Εθνικού Πάρκου Μπρόμο Τενγκέρ Σεμέρου, στο νησί Ιάβα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τον περιορισμό της, τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι από τις φλόγες.

Παρά τις προσπάθειες για να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, η επιχείρηση είχε τραγική κατάληξη, με τέσσερις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.