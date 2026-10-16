Αλβανία: Ο Ράμα απευθύνει έκκληση για ηρεμία

Σε νέα ένταση βρίσκονται τα Τίρανα, με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, να απευθύνει έκκληση για ηρεμία και να κάνει λόγο για ξένες δυνάμεις που, όπως υποστηρίζει, υποκινούν τις ταραχές.

Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Τρίτη και έχουν πλέον επεκταθεί και σε άλλες πόλεις. Χιλιάδες πολίτες διαμαρτύρονται για την κατάσταση στα πανεπιστήμια και τα υψηλά δίδακτρα, ενώ ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού.

AP Photo/Hameraldi Agolli

Συγκρούσεις, συλλήψεις και ζημιές

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης. Η είσοδος του υπουργείου Οικονομικών πυρπολήθηκε, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε πανεπιστημιακά κτίρια και καταστήματα.

Ομάδες διαδηλωτών έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, τους οποίους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα, και πέταξαν πέτρες κατά των αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 160 άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε βιαιότητες. Δημοσιογράφος του AFP κατέγραψε επίσης περιστατικά καταστροφών και λεηλασιών σε εμπορικά καταστήματα.

Την Παρασκευή, εκατοντάδες διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το υπουργείο Παιδείας, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία των κινητοποιήσεων.

Οι καταγγελίες Ράμα και η ευρωπαϊκή πορεία

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι πίσω από τις ταραχές βρίσκονται «ξένα χέρια», χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες ή πρόσωπα.

Ο ίδιος συνέδεσε τις εξελίξεις με προσπάθειες να υπονομευθεί η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις δεν εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών διαμαρτυριών. Μεταξύ των ζητημάτων που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις είναι και το σχέδιο κατασκευής τουριστικού συγκροτήματος από την οικογένεια Τραμπ στις ακτές της νότιας Αλβανίας.

Προς το παρόν, οι διαδηλωτές συνεχίζουν να πιέζουν την κυβέρνηση, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα εντείνεται.