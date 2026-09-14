Όρος Φούτζι: Χρέωση 10 δολαρίων το λεπτό για διασώσεις με ελικόπτερο σε απροετοίμαστους αναβάτες .

Οι πεζοπόροι που θα χρειάζονται διάσωση με ελικόπτερο στο όρος Φούτζι κατά τη χαμηλή περίοδο ενδέχεται να καλούνται να καλύπτουν το κόστος της επιχείρησης. Οι αρχές του Νομού Γιαμανάσι στην Ιαπωνία ανακοίνωσαν σήμερα ότι προετοιμάζετε νέο πλαίσιο για τις αναβάσεις όταν το βουνό παραμένει κλειστό, με στόχο να περιορίσει τα περιστατικά απροετοίμαστων ορειβατών.

Το σχέδιο αφορά τις διασώσεις με ελικόπτερο εκτός της επίσημης περιόδου ανάβασης στο ηφαίστειο, το οποίο φτάνει τα 3.776 μέτρα. Η περιφερειακή κυβέρνηση επιδιώκει να αποτρέψει όσους επιχειρούν την ανάβαση χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό και σχεδιασμό, παρά τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο βουνό τους χειμερινούς μήνες.

Το σχέδιο του νομού Γιαμανάσι για το όρος Φούτζι

Οι λεπτομέρειες του μηχανισμού δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν, ωστόσο, ότι η πρόθεση του νομού είναι να χρεώνει περίπου 10 δολάρια για κάθε λεπτό χρήσης ελικοπτέρου όταν απαιτείται διάσωση κατά την περίοδο που το βουνό είναι «κλειστό».Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό η περιφερειακή κυβέρνηση ευελπιστεί να θέσει το μέτρο σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2027.

Αυξάνονται οι αναβάσεις χωρίς επαρκή προετοιμασία

Το όρος Φούτζι δέχεται περισσότερους από 200.000 πεζοπόρους κάθε χρόνο στη διάρκεια της επίσημης περιόδου λειτουργίας του, από τον Ιούλιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι επιλέγουν να επιχειρούν την ανάβαση και μετά το κλείσιμο των διαδρομών, αναζητώντας τις δυσκολότερες συνθήκες του βουνού.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει ομάδες διάσωσης της αστυνομίας να επιχειρούν σε επικίνδυνες χειμερινές συνθήκες για να βοηθήσουν εγκλωβισμένους αλπινιστές, χωρίς μέχρι σήμερα να επιβαρύνονται οι ίδιοι με το κόστος. Οι διασώσεις αυτές έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια σε κατοίκους και αξιωματούχους της περιοχής

Ποιοι αλπινιστές θα εξαιρούνται από τη χρέωση

Η πρόταση προβλέπει εξαιρέσεις για αλπινιστές που θα έχουν προετοιμαστεί επαρκώς πριν από την ανάβαση. Τα τέλη θα ακυρώνονται για όσους διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και έχουν καταθέσει στις αρμόδιες αρχές το σχέδιο της διαδρομής τους πριν ξεκινήσουν.