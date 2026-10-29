Viral η φωτογραφία Πούτιν – Τσάπο: Η διαφορά ύψους που έγινε θέμα

Μια φωτογραφία από τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντανιέλ Τσάπο ήταν αρκετή για να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή τη φορά, την προσοχή δεν κέρδισαν οι πολιτικές δηλώσεις, αλλά η εντυπωσιακή διαφορά ύψους ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε στη Μόσχα, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής Ρωσίας – Αφρικής. Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Μοζαμβίκης, με την κοινή τους φωτογραφία να συγκεντρώνει γρήγορα σχόλια και αναδημοσιεύσεις.

Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ο Τσάπο είναι αισθητά ψηλότερος από τον Πούτιν. Η αντίθεση των δύο ανδρών στο ίδιο κάδρο έγινε αντικείμενο συζήτησης στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να εστιάζουν στη συγκεκριμένη λεπτομέρεια.

Μια επίσημη συνάντηση με διπλωματικό περιεχόμενο απέκτησε έτσι και μια απρόσμενη διαδικτυακή διάσταση.

Η φωτογραφία ταξίδεψε στα social media, αποδεικνύοντας πως ακόμη και ένα στιγμιότυπο από μια διεθνή σύνοδο μπορεί να τραβήξει την προσοχή για λόγους πέρα από την πολιτική.