Ισπανία: Τρεις Έλληνες επέζησαν από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Συγκλονίζει η μαρτυρία δύο νεαρών Ελλήνων που ταξίδευαν με τη μητέρα τους στο μοιραίο τρένο. Η γυναίκα τραυματίστηκε, ενώ ο ένας γιος γλίτωσε επειδή άλλαξε θέση λίγο πριν από τη σύγκρουση.

Τρεις Έλληνες βρίσκονταν ανάμεσα στους επιβάτες που επέζησαν από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, όπου η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, στην περιοχή του Τολέδο, άφησε πίσω της τουλάχιστον 68 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Πρόκειται για την οικογένεια Δρίτσα, μια μητέρα και τους δύο γιους της, τον 21χρονο Μάριο και τον 18χρονο Χρήστο, οι οποίοι περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που έζησαν στην ισπανική εφημερίδα El País.

Η οικογένεια είχε φτάσει στη Μαδρίτη το περασμένο Σάββατο και ταξίδευε προς τη Σεβίλλη για τουρισμό. Το ταξίδι τους, όμως, μετατράπηκε σε εφιάλτη.

«Ξαφνικά ο χρόνος σταμάτησε»

Λίγο πριν από τη σύγκρουση, ο Μάριος και η μητέρα του είχαν μετακινηθεί στο βαγόνι-εστιατόριο για να πάρουν πρωινό, ενώ ο μικρότερος γιος είχε παραμείνει στη θέση του.

Τη στιγμή που περίμεναν την παραγγελία τους, σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση. Η δύναμη της πρόσκρουσης τους εκτόξευσε, με τους επιβάτες να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον.

«Ξαφνικά ο χρόνος σταμάτησε», περιγράφει ο 21χρονος Μάριος στην El País.

Το βαγόνι-εστιατόριο εκτροχιάστηκε και έγειρε σε γωνία περίπου 30 μοιρών. Μέσα στον πανικό, οι δύο Έλληνες κατάφεραν να σηκωθούν και να επικοινωνήσουν με τον 18χρονο Χρήστο, διαπιστώνοντας ότι ήταν ζωντανός.

Η αλλαγή θέσης που έσωσε τον 18χρονο

Ανατριχιαστική είναι η περιγραφή του νεότερου γιου για το πώς κατάφερε να σωθεί.

Όπως εξήγησε στην ισπανική εφημερίδα, λίγο πριν από το δυστύχημα αποφάσισε να αλλάξει κάθισμα και να καθίσει στη θέση που είχε αφήσει ελεύθερη ο μεγαλύτερος αδελφός του.

Η θέση στην οποία καθόταν αρχικά εκτοξεύτηκε από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι τρεις τους κατάφεραν τελικά να βρεθούν ξανά, να εγκαταλείψουν το κατεστραμμένο τρένο και να απομακρυνθούν σε ένα χωράφι με αμυγδαλιές.

Τραυματίστηκε η μητέρα – Η συγκινητική εικόνα στο νοσοκομείο

Η μητέρα των δύο νεαρών υπέστη κάταγμα στην κλείδα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Τολέδο.

Οι δημοσιογράφοι της El País τη συνάντησαν σε αναπηρικό αμαξίδιο, με το χέρι σε ανάρτηση και εμφανώς συγκλονισμένη.

«Είμαι ακόμη σε κατάσταση σοκ», ανέφερε, αφήνοντας τους δύο γιους της να περιγράψουν όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γυναίκα ξέσπασε σε κλάματα κοιτάζοντας το κινητό της, ενώ τα παιδιά της την αγκάλιασαν για να την παρηγορήσουν.

Η ελληνική οικογένεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό, αλλά και προς έναν εθελοντή που τους μετέφερε με το αυτοκίνητό του από την περιοχή του δυστυχήματος σε κοντινό χωριό.

Μετά τη δραματική εμπειρία, οι τρεις Έλληνες εγκατέλειψαν την ιδέα να συνεχίσουν τις διακοπές τους στη Σεβίλλη και σχεδίαζαν να επιστρέψουν στη Μαδρίτη για να ξεκουραστούν.

Πηγή: El País, 28 Οκτωβρίου 2026.