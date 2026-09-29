Βίντεο:Αστυνομικός πυροβόλησε κατά μαθητή στη Γαλλία.

Κύμα διαμαρτυρίας και αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η κίνηση αστυνομικού να πυροβολήσει από μικρή απόσταση με εκτοξευτή χειροβομβίδων μαθητή έξω από λύκειο το πρωί της Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το επαγγελματικό λύκειο Château d’Épluches όπου αρχικά φαίνεται ο μαθητής να χτυπάει έναν αστυνομικό. Τότε ένας δεύτερος ένστολος κάνει χρήση του εκτοξευτή χειροβομβίδας Cougar με τον μαθητή να πέφτει στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο.

«Το στόμα του έχει διαλυθεί. Όλα τα πάνω δόντια του έχουν σπάσει, σαν σε τόξο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι έχει απομείνει από τα κάτω δόντια του», είπε η μητέρα του, σύμφωνα με τη Le Parisien, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να καταθέσει μήνυση.