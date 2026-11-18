Μεγάλη γαλακτοβιομηχανία οδηγήθηκε σε πτώχευση μετά τη σύνδεση των προϊόντων της με πολυετή επιδημία λιστερίωσης στις ΗΠΑ, η οποία προκάλεσε 26 κρούσματα και δύο θανάτους.

Η εταιρεία, που έχει την έδρα της στο Μοντέστο της Καλιφόρνιας, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στις 15 Σεπτεμβρίου 2025. Τα οικονομικά στοιχεία που κατατέθηκαν στο δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2026 δείχνουν ότι οι υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 113,2 εκατ. δολάρια, ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία αποτιμώνται σε περίπου 17,9 εκατ. δολάρια.

Η οικονομική κατάρρευση ήρθε μετά την επιδημία που συνδέθηκε με τα τυροκομικά προϊόντα της. Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), καταγράφηκαν 26 επιβεβαιωμένα κρούσματα λιστερίωσης σε 11 πολιτείες. Από τους ασθενείς, οι 23 χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ δύο άνθρωποι πέθαναν, ένας στην Καλιφόρνια και ένας στο Τέξας.

Τα περιστατικά καταγράφηκαν από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2023. Η έρευνα επανεκκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, όταν εντοπίστηκε το βακτήριο Listeria monocytogenes σε δείγμα τυριού της εταιρείας. Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους ακολούθησε εκτεταμένη ανάκληση τυριών, γιαουρτιών και ξινής κρέμας.

Δικαστικοί περιορισμοί και πώληση περιουσιακών στοιχείων

Τον Οκτώβριο του 2024, ομοσπονδιακό δικαστήριο επέβαλε μόνιμους περιορισμούς στην παραγωγή και διανομή τροφίμων από την εταιρεία. Η απόφαση ήρθε μετά από επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις της, όπου εντοπίστηκε το βακτήριο σε δύο σημεία, καθώς και προβλήματα υγιεινής.

Τον Απρίλιο του 2026 εγκρίθηκε η πώληση του μεγαλύτερου μέρους των περιουσιακών στοιχείων της στην Francisco Foods LLC, έναντι συνολικού ανταλλάγματος περίπου 35 εκατ. δολαρίων.

Η σημερινή ακρόαση αφορά πλέον τη συνολική εκκαθάριση και τη διευθέτηση των απαιτήσεων των πιστωτών. Το σχέδιο θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα διανεμηθούν τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της αμερικανικής νομοθεσίας.