Με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας στραμμένο στη νότια Κίνα, η πόλη Σεντζέν μετατρέπεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια ιστορική, αλλά γεμάτη ερωτηματικά, συνάντηση κορυφής ανάμεσα στους ηγέτες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας.

Τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, υποδέχθηκε σήμερα στη Σεντζέν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται στην ίδια πόλη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι τρεις ηγέτες πρόκειται να συμμετάσχουν αύριο, Πέμπτη, σε μια άνευ προηγουμένου σύνοδο κορυφής, οι προοπτικές της οποίας ωστόσο παραμένουν αβέβαιες.

Σύμφωνα με τα κινεζικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι Σι και Πούτιν είχαν ήδη το μεσημέρι κατ’ ιδίαν συνομιλίες στη μεγαλούπολη της νότιας Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου των 21 χωρών-μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Το ιστορικό ραντεβού των δύο ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη, στις 14:30 τοπική ώρα (08:30 ώρα Ελλάδας). Η συνάντηση συγκεντρώνει τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον εν μέσω πολλαπλών παγκόσμιων κρίσεων, προκαλώντας παράλληλα έντονη ανησυχία σε χώρες και περιοχές —όπως η Ουκρανία, η Ευρώπη και η Ταϊβάν— που φοβούνται ενδεχόμενους γεωπολιτικούς συμβιβασμούς εις βάρος τους.

Η επικείμενη τριμερής έχει οδηγήσει σε συγκρίσεις με μια «δεύτερη Γιάλτα», παραπέμποντας στη διάσκεψη του 1945 ανάμεσα σε ΗΠΑ, Βρετανία και ΕΣΣΔ που καθόρισε τις σφαίρες επιρροής στην Ανατολική Ευρώπη και τη γεωγραφία του Ψυχρού Πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές επισημαίνουν ότι η σύνοδος ενδέχεται να ολοκληρωθεί χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σε πρωινή του ομιλία ενώπιον επιχειρηματιών στη Σεντζέν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την προσδοκία του για μια συνάντηση «μεγάλης χρησιμότητας». Η άφιξή του σηματοδοτεί την πρώτη του διπλωματική εμφάνιση παρουσία δυτικών ηγετών έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε πως οι δυτικές κυρώσεις της τελευταίας δεκαετίας απέτυχαν να «καταστρέψουν» τη ρωσική οικονομία, απορρίπτοντας τις πολιτικές «απομόνωσης» και «τελεσιγράφων».

Η ατζέντα της τριμερούς συνόδου παραμένει ασαφής. Το Πεκίνο, που επί μακρόν απέφευγε να επιβεβαιώσει τη διεξαγωγή της, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, περιοριζόμενο σε γενικές αναφορές περί «παγκόσμιας ειρήνης» και «στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ μεγάλων δυνάμεων».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι επιθυμεί να συζητήσει για την αποπυρηνικοποίηση και τον πόλεμο στο Ιράν, προσθέτοντας προχθές, Δευτέρα, ότι στην ατζέντα θα βρεθεί και το Ουκρανικό. Το Κρεμλίνο περιορίστηκε να επικαλεστεί τη μνήμη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να αναδείξει τη σημασία της συνάντησης, αποφεύγοντας να αποκαλύψει συγκεκριμένα θέματα.

Την αβεβαιότητα ενέτεινε περαιτέρω ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο Κιμ «θα ήθελε» να μεταβεί και εκείνος στη Σεντζέν.

Συμβολική επίθεση

Η σύνοδος διεξάγεται εν μέσω νέας κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο. Χθες, Τρίτη, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυραυλική εγκατάσταση στο ιρανικό νησί Κεσμ, απαντώντας σε ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, η Ουκρανία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας, σε ένα χτύπημα υψηλού συμβολισμού.

Ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε στην Κίνα χθες το βράδυ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται το απόγευμα προερχόμενος από τις Φιλιππίνες, όπου συμμετείχε στη σύνοδο της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Καθένας από τους τρεις ηγέτες προσέρχεται με τη δική του στρατηγική:

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητά διπλωματικές επιτυχίες για να αμβλύνει τις εντυπώσεις από τη βαριά ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος ζήτησε σήμερα την «εξάλειψη των εμπορικών φραγμών» και εξήρε τις οικονομικές προοπτικές της Κίνας, επιδιώκει να εδραιώσει τον ηγετικό ρόλο του Πεκίνου στη διεθνή σκηνή.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοχεύει να εμπεδώσει την εικόνα μιας Ρωσίας που, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σκληρές κυρώσεις, παραμένει αναπόσπαστο μέλος των «μεγάλων δυνάμεων».

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι συνομιλίες Πούτιν – Σι θα ξεκινήσουν παρουσία των αντιπροσωπειών τους με επίκεντρο την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τα χρηματοοικονομικά, και θα συνεχιστούν σε στενό κύκλο για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως η Ουκρανία και η κορεατική χερσόνησος. Αυτή είναι η τέταρτη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα στο έτος.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έθεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο μιας διμερούς συνάντησης Πούτιν – Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά: «Αν μπορεί να γίνει, θα το κάνω». Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2025 στην Αλάσκα, όπου παρά την επίσημη υποδοχή στον Λευκό Οίκο, δεν υπήρξε απτή διπλωματική πρόοδος, ιδίως στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Τέλος, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε σήμερα να επιβεβαιώσει μια συνάντηση Τραμπ – Κιμ Γιονγκ Ουν. «Αν έχουμε πρόβλημα με τη Βόρεια Κορέα, ο μόνος τρόπος να το επιλύσουμε είναι ο διάλογος. Αυτό ίσως να μην είναι εφικτό και δεν μπορώ να σας πω ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο μια συνάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά από τη Μανίλα.