Βίντεο Ντοκουμέντο: Πέντε νεκροί και πάνω από δέκα τραυματίες από τους πυροβολισμούς στην Κρακοβία

Μακελειό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κρακοβία της Πολωνίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης.

Γύρω στις 3 μ.μ. το Σάββατο, ένας άνδρας εισήλθε με το αυτοκίνητό του στην Κεντρική Αγορά από την οδό Σλαβκόφσκα και άνοιξε πυρ κατά του πλήθους, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου δώδεκα, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικούς.Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που μεταδίδεται στο Χ .

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και ακινητοποίησαν τον ύποπτο ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ελικόπτερο διακομιδής προσγειώθηκε ανάμεσα στα λιθόστρωτα για να μεταφέρουν τους τραυματίες ενώ η κατάσταση ορισμένων εξ αυτών χαρακτηρίζεται σοβαρή. Οι πολωνικές αρχές ερευνούν το κίνητρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα, την εθνικότητα ή τα κίνητρά του, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.