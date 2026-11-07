Η.Π.Α: Eιδική task force για «μπλόκο» μεταφοράς όπλων από το Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημιουργεί νέα ειδική ομάδα με στόχο να εμποδίσει το Ιράν να μεταφέρει προηγμένα όπλα και άλλα υλικά μέσω χερσαίων διαδρομών διαμετακόμισης.

Ο Διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διέταξε τη συγκρότηση της Ειδικής Ομάδας «Iron Gate», η οποία θα υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να αποτρέψει τη διακίνηση όπλων και υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις διαμέσου των συνόρων του Ιράν.

Η νέα ομάδα της CENTCOM θα συντονίζεται με άλλες υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης, με σκοπό να αποτρέψει τη διακίνηση προηγμένων οπλικών συστημάτων, τεχνολογιών διττής χρήσης, υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις, καθώς και παράνομων χρηματοοικονομικών ροών μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν και της Κασπίας Θάλασσας.

«Η συγκρότηση της Task Force Iron Gate ενισχύει την επιτυχία του αδιαπέραστου ναυτικού αποκλεισμού μας κατά του Ιράν», δήλωσε ο Κούπερ, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση της συνεργασίας της CENTCOM με τις αρμόδιες υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης θα περιορίσει περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, να ανακατασκευάζει εργοστάσια όπλων και να αναπληρώνει τα στρατιωτικά του αποθέματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τους τελευταίους μήνες ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει εμποδίσει το Ιράν να εξαγάγει αργό πετρέλαιο αξίας άνω των 25 δισ. δολαρίων.