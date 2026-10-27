Βίντεο: Καταστροφικός ανεμοστρόβιλος έπληξε την Χιλή

Ο ουρανός σκοτείνιασε απότομα. Οι κάτοικοι της κεντρικής Χιλής ήρθαν αντιμέτωποι με τη μανία της φύσης. Ένας σπάνιος ανεμοστρόβιλος σημαντικής ισχύος ξέσπασε χτες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στα σπίτια στην πόλη Ρεκίνοα. Οι άνθρωποι τρομαγμένοι έτρεχαν για να προστατευτούν.Τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 70 σπίτια καταστράφηκαν από τον ανεμοστρόβιλο, ο οποίος πήρε και σήκωσε μέχρι και τις στέγες των κτηρίων.

Σοβαρές φθορές υπέστη και το δημοτικό σχολείο, Colegio Tricahue, με τα μαθήματα να αναστέλονται μέχρι νεωτέρας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ο διευθυντή του σχολείου, Γκάμπριελ Πομπλέτε, στο 24 Horas, την στιγμή που χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος τα μαθήματα είχαν ολοκληρωθεί: «Ξεριζώθηκαν στέγες και καταστράφηκαν υποδομές, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα μαθήματα. Δόξα τω Θεώ που η σχολική μέρα είχε τελειώσει όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος, και ελάχιστοι μαθητές ήταν στο κτήριο».

Οι συνέπειες

Περισσότερα από 6.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα εξαιτίας της πτώσης στύλων ηλεκτροδότησης, ενώ τα δρομολόγια των τρένων στην περιοχή ανεστάλησαν προσωρινά.

Ευτυχώς, παρά τη μανία του φαινομένου, μόνο ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ δεν υπήρξαν θύματα.

Η Εθνική Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών της Χιλής (SENAPRED) έχει ορίσει την περιοχή σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού,με τις τοπικές αρχές να οργανώνουν επιχειρήσεις για την διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων πολιτών.

Αυτός ήταν ο δεύτερος ανεμοστρόβιλος που χτύπησε τη χώρα μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, με τον πρώτο να πλήττει το Σαντιάγο με μικρότερη ένταση. Τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα χτυπούν τη χώρα για πρώτη φορά μετά από 133 χρόνια.