Εύσημα στην Ελλάδα από το Common Sense Media για το ηλικιακό όριο των 15 ετών στη χρήση των social media

Ο James P. Steyer, επικεφαλής του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Common Sense Media», εξέφρασε την ένθερμη υποστήριξή του στην πρωτοβουλία της Ελλάδας να περιορίσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Με ανάρτησή του, ο κ. Steyer συνεχάρη την ελληνική κυβέρνηση για τη σταθερή της δέσμευση να προστατεύσει την ψυχική υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων από τις εθιστικές πλατφόρμες, εξαίροντας παράλληλα την προσωπική συμβολή του πρωθυπουργού και της συζύγου του οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην καθιέρωση αυτού του ηλικιακού ορίου. Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα εντάσσεται πλέον σε ένα ισχυρό παγκόσμιο κίνημα —από την Αυστραλία και τη Γαλλία μέχρι την Καλιφόρνια— που έρχεται να δώσει απάντηση στην εύλογη αγανάκτηση των γονέων για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των ψηφιακών μέσων στην ευημερία των παιδιών τους.

Με την απόφαση αυτή, η Ελλάδα γίνεται η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεσπίζει παρόμοιους περιορισμούς, ακολουθώντας το νομοθετικό παράδειγμα που έθεσε η Γαλλία. Αντίστοιχη νομοθεσία για την καθυστέρηση της δημιουργίας λογαριασμών από ανηλίκους κάτω των 16 ετών ψηφίστηκε πρόσφατα και στο Σακραμέντο των ΗΠΑ με τη στήριξη του «Common Sense Media».

Σύμφωνα με τον κ. Steyer, η συγκεκριμένη διεθνής συγκυρία, σε συνδυασμό με την επικείμενη πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, για το EU Kids Act, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θωρακίσει συνολικά τις οικογένειες απέναντι στους κινδύνους της ψηφιακής εποχής και της τεχνητής νοημοσύνης, σηματοδοτώντας μια σπουδαία παγκόσμια νίκη για τα παιδιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Common Sense Media» αποτελεί έναν κορυφαίο μη κερδοσκοπικό οργανισμό με αποστολή τη βελτίωση της ζωής των παιδιών μέσω της παροχής εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων για την ασφαλή πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Η απήχηση του οργανισμού είναι τεράστια σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι έρευνες και τα στοιχεία του φτάνουν κάθε χρόνο σε περισσότερους από 150 εκατομμύρια χρήστες, 1,4 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς και 100.000 σχολεία σε όλο τον κόσμο.