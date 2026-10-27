Μπλόκο στη Meta από τα νορβηγικά ΜΜΕ

Μέτωπο με τη Meta ανοίγουν μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Νορβηγίας, ζητώντας από τη Δικαιοσύνη να μπλοκάρει νέους όρους χρήσης που, όπως υποστηρίζουν, επιτρέπουν την εκμετάλλευση του δημοσιογραφικού τους περιεχομένου.

Η προσφυγή κατατέθηκε σε δικαστήριο του Όσλο. Στόχος είναι να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, ώστε να μην τεθούν σε ισχύ οι επίμαχοι όροι στις 20 Νοεμβρίου, μέχρι να κριθεί η υπόθεση.

Σύμφωνα με τους εκδότες, οι αλλαγές θα έδιναν στη Meta τη δυνατότητα να συλλέγει άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και υλικό πίσω από συνδρομητικά τείχη πληρωμής. Το περιεχόμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης.

«Χρησιμοποιούν τη δουλειά μας για να μας ανταγωνιστούν»

Η νορβηγική Ένωση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης (MBL) προειδοποιεί, ότι οι νέοι όροι απειλούν τα δικαιώματα των εκδοτών και δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Όπως υποστηρίζει η πρόεδρός της, Λένε Έλτβικ Βίντφελντ, η Meta θα μπορούσε να αξιοποιεί τις επενδύσεις των δημοσιογραφικών οργανισμών για να αναπτύσσει υπηρεσίες που ανταγωνίζονται άμεσα τα ίδια τα μέσα.

Ένα ακόμη σημείο τριβής είναι ότι οι όροι θα αφορούσαν όλους τους επαγγελματικούς λογαριασμούς, χωρίς δυνατότητα εξαίρεσης. Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, η μόνη εναλλακτική για όσους διαφωνούν θα ήταν να διαγράψουν τους λογαριασμούς τους.

Ποια μέσα συμμετέχουν στην προσφυγή

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NRK, οι όμιλοι Schibsted, Amedia, Polaris και Aller, καθώς και το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB.

Από την πλευρά της, η Meta ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι μετέθεσε την εφαρμογή των νέων όρων για τις 20 Νοεμβρίου, προκειμένου να ενημερώσει καλύτερα τους συνεργάτες της για τις αλλαγές.