Βίντεο: Έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στην Βραζιλία. Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Μια τεράστια πυρκαγιά και αλυσιδωτές εκρήξεις κατέστρεψαν το εργοστάσιο χημικών και χρωμάτων στην πόλη Σάλτο της Βραζιλίας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 12 τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πολιτεία του Σάο Πάολο, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών και εκκενώσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10:00 με 10:30 τοπική ώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης χρωμάτων, διαλυτών και βερνικιών . Στον χώρο αποθηκεύονταν περίπου 100.000 λίτρα εξαιρετικά εύφλεκτων διαλυτών.

Μέσα σε διάστημα τεσσάρων ωρών καταγράφηκαν περίπου 20 ισχυρές εκρήξεις. Οι φλόγες και ο πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατά από απόσταση άνω των 20 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που μετέδωσε το δίκτυο G1 Globo, τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τέσσερις πυροσβέστες, εργαζόμενοι, κάτοικοι και ένας εκ των ιδιοκτητών του εργοστασίου. Ένας πυροσβέστης νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση με εγκαύματα στους αεραγωγούς, ενώ σοβαρά εγκαύματα υπέστησαν και άλλα άτομα που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία της περιοχής.

Αίτια και επιχειρήσεις διάσωσης

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης διαλυτών από βυτιοφόρο όχημα στον προαύλιο χώρο της επιχείρησης.

Πηγή video:World Source News