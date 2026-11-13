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“Σέρνεται” η Microsoft

ΔΙΕΘΝΗ
13/11/2026 21:06
“Σέρνεται” η Microsoft
AP Photo/Lindsey Wasson

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία επιχειρήσεων, αεροπορικών εταιρειών και δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, προκάλεσε το εκτεταμένο μπλάκ άουτ, στο λογισμικό της Microsoft.Εκατομμύρια χρήστες, σε 74 χώρες, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, σε όλα τα προγράμματα επικοινωνίας. Πολλά προβλήματα προκάλεσε το ψηφιακό μπλακ αουτ, και στη χώρα μας. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις, επιτήδιειοι εκμεταλλεύονται τα κενά ασφαλείας, για να ξεγελάσουν τους χρήστες.Το πρόβλημα μπορεί να έχει αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά παγκοσμίως, αλλά η εταιρία δεν έχει δώσει ακπόμη σαφείς απαντήσεις για το τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να πει η Μicrosoft πότε θα επανέλθουν πλήρως οι υπηρεσίες της.

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