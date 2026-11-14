Δουβλίνο: Εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Συναγερμός σήμανε χθες στις ιρλανδικές Αρχές όταν εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στο κέντρο του Δουβλίνου.

Ο μηχανισμός εντοπίστηκε σε κέντρο γραφείων, κοντά στο σημείο όπου είχαν δειπνήσει την προηγούμενη ημέρα παγκόσμιοι ηγέτες, οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη για την Σύνοδο της Ευρωπαίκής Πολιτικής Κοινότητας.

Η ιρλανδική αστυνομία κινητοποιήθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από αναφορά για ύποπτο αντικείμενο στο κτίριο γραφείων. Μετά την πρώτη αξιολόγηση, ζήτησε τη συνδρομή της μονάδας Explosive Ordnance Disposal (EOD) των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Με βάση την αρχική αξιολόγηση της Garda (αστυνομίας), ζητήθηκε από την ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών των Ενόπλων Δυνάμεων να μεταβεί στο σημείο. Η ομάδα EOD εξουδετέρωσε έναν αυτοσχέδιο, αλλά λειτουργικό εκρηκτικό μηχανισμό», ανέφερε η αστυνομία σε σχετική ανακοίνωσή της.

Έρευνα για τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πλατεία Μέριον

Οι Αρχές διερευνούν την προέλευση του μηχανισμού, τον χρόνο και τις συνθήκες υπό τις οποίες τοποθετήθηκε, καθώς και τα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση. Ωστόσο, δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί σύλληψη. Επίσης, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό συνδέεται με τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ή με την παρουσία ξένων ηγετών στο Δουβλίνο.

Το επίσημο δείπνο της Πέμπτης έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας, στην απέναντι πλευρά της πλατείας Μέριον από το κτίριο όπου βρέθηκε ο μηχανισμός. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είχε προσκληθεί στη διοργάνωση.

Για το δείπνο είχαν εφαρμοστεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με προστατευτική περίμετρο γύρω από τον χώρο και κλειστούς δρόμους στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Μέριον.

Η μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας της ιρλανδικής αστυνομίας

Η διήμερη Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας αποτέλεσε, κατά τις ιρλανδικές Αρχές, τη μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας στην ιστορία της αστυνομίας της χώρας. Στο Δουβλίνο εφαρμόστηκαν περιορισμοί στην κυκλοφορία και αυξημένα μέτρα προστασίας για τις ξένες αντιπροσωπείες.

Στη Σύνοδο συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς όμως να παραστεί στο δείπνο της Πέμπτης. Ειδικότερα, την ώρα της εκδήλωσης στην Εθνική Πινακοθήκη, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνάντηση στα περίχωρα του Δουβλίνου με τους Αμερικανούς απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, για τις διπλωματικές επαφές γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η σύνοδος συνεχίστηκε την Παρασκευή με άτυπη συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαφορετικό χώρο, περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το κτίριο όπου βρέθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.