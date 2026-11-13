Microsoft: Συγγνώμη για το παγκόσμιο ψηφιακό μπλακάουτ

Συγγνώμη για τη μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε η παγκόσμια βλάβη στα λογισμικά της ζήτησε η Microsoft, μετά τα προβλήματα που καταγράφηκαν σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις σε πολλές χώρες.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός παραδέχθηκε τη σοβαρότητα του περιστατικού και εξέφρασε τη λύπη του προς τους πελάτες και τους συνεργάτες του. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X, η εταιρεία τόνισε ότι αντιλαμβάνεται την εμπιστοσύνη που της δείχνουν εκατομμύρια χρήστες και αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την ευθύνη που τη συνοδεύει.

Τεχνική βλάβη και όχι κυβερνοεπίθεση

Η Microsoft ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα οφειλόταν σε τεχνική δυσλειτουργία. Παράλληλα, απέκλεισε τη σύνδεσή του τόσο με κυβερνοεπίθεση όσο και με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η διακοπή επηρέασε τη λειτουργία υπηρεσιών και εταιρικών συστημάτων, προκαλώντας δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων διεθνώς.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες μας και στους συνεργάτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Η απολογία της Microsoft έρχεται μετά τις εκτεταμένες αναφορές για προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας των υπηρεσιών της, με το περιστατικό να επαναφέρει στο προσκήνιο την εξάρτηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων από τις ψηφιακές υποδομές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.